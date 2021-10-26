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В Свердловской области предложили ввести локдаун в нерабочие дни

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось к исполняющему обязанности губернатора Алексею Шмыкову с предложением ввести в области локдаун в нерабочие дни, сообщает портал Е1.

В документе, опубликованном изданием, предлагается с 28 октября по 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области отменить всех массовые мероприятия, закрыть кафе и рестораны, физкультурно-оздоровительные комплексы, культурные заведения, а также приостановить деятельность государственных учреждений, за исключением регистрации рождения, развода и смерти.

Кроме того, на этот период предлагается отправить на каникулы учащихся школ и воспитанников детских садов и установить режим самоизоляции для не привитых от коронавируса граждан старше 65 лет.

В Роспотребнадзоре пояснили, что предложенные меры помогут «разорвать механизмы передачи инфекции», снизить темпы роста заболеваемости COVID-19 и сохранить здоровье и жизни людей.

Ранее свердловский Роспотребнадзор предложил ввести в регионе QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев с 8 ноября. Там уже ограничили посещаемость кафе, театров, фитнес-центров и др.

Заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По последним данным, за минувшие сутки в области зафиксировано 644 новых случая коронавируса, умерли от последствий инфекции 30 человек. Всего число заболевших превысило 153 тыс., умерли 7288 человек.

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Коронавирус 2019-nCoV
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