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Двое пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии

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Мария Иванова/РИА «Новости»

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Отмечается, что в общей сложности в результате взрыва пострадали пять человек, один из них в дальнейшем умер. Три человека из них госпитализированы, в том числе подросток 2004 года рождения, его планируют эвакуировать в медицинскую организацию Казани. Для спасения мальчика будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Министерства здравоохранения России.

Второй человек, находящийся в тяжелом состоянии, — мужчина 1951 года рождения. Он находится в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

По словам Кузнецова, состояние ребенка 2010 года рождения оценивается как удовлетворительное.

Вечером, 25 октября, в Набережных Челнах Республики Татарстан произошел взрыв в жилом доме. В результаты были разрушены несколько квартир на двух этажах.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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