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Роспотребнадзор: данных о более тяжелом течении COVID-19 при заражении AY.4.2 нет

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Данных о том, что новым штамм «дельта» коронавирус AY.4.2 протекает в более тяжелой форме или что они устойчив к антитела, пока нет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», — сказал специалист.

По его словам, этот анализ не был скорректирован на такие факторы, которые могут повлиять на результаты. В частности, возраст и наличие прививки. Поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство российских тест-систем на коронавирус могут выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.

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Коронавирус 2019-nCoV
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