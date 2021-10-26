Пожар на рынке во Владивостоке локализован

Площадь пожара на Некрасовском рынке во Владивостоке увеличилась с 500 до 700 кв. метров. При тушении эвакуировали 70 человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

В 11.28 огнеборцы локализовали пожар <...> Данных о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Экстренные службы сообщают, что в ходе пожара произошло обрушение кровли. Им удалось спасти 10 человек.

В тушении пожара участвовали 39 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания не называются.

До этого похожий инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где на одном из рынков вспыхнул пожар. Пламя охватило двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, который привел к взрыву фейерверков.