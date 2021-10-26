Во Владивостоке горит крупный рынок

Во Владивостоке на площади 500 кв. м горит Некрасовский рынок, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня», — сообщили в ведомстве.

Сейчас к тушению пожара привлечены 39 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания не называются.

В июне на Лужнецкой набережной в центре Москвы загорелся склад с пиротехникой. Площадь пожара составила 500 кв. метров. В результате пострадал один человек. Однако госпитализация ему не потребовалась.

До этого похожий инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где на одном из рынков вспыхнул пожар. Пламя охватило двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, который привел к взрыву фейерверков.