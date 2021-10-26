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Мать узнала человека, которому пересадили сердце ее сына

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Американка Валери Стебель смотрела новости по телевизору и узнала в них человека, которому пересадили сердце ее сына, сообщает The Mirror.

Ее сын Коди разбился на машине в возрасте 20 лет, спустя несколько месяцев после сдачи экзамена по вождению. При этом молодой человек ранее решил пожертвовать свои органы. Его семье рассказали, что его печень, легкие, почки, кожа и сердце спасли жизни шести человек, включая трехлетнюю девочку.

Семья знала только имя человека, получившего сердце погибшего — Джин. После операции он отправил им письмо, в котором сказал, что благодарен за подарок и хочет встретиться с ними.

В одном из героев местных новостей Валери Стебель мгновенно «узнала», что это был тот самый человек, получивший сердце Коди. Родственники погибшего нашли мужчину, и теперь они считают друг друга одной семьей.

Ранее бенгалец Абдула Куддуса Мунси в 82 года смог воссоединиться со своей матерью, 100-летней Монголой Нессой. В 10 лет его отправили жить со своим дядей на время, однако дядя быстро потерял контакт с его матерью, после чего мальчик стал воспитываться в новой семье. Спустя 72 года мужчина обратился за помощью к местному бизнесмену, а он, в свою очередь, выложил видео с информацией о поисках в социальные сети. Публикацию увидел дальний родственник бенгальца, который связался с ним и сообщил, что его мать все еще жива.

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