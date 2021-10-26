СНБО связал нежелание украинцев вакцинироваться с «информационной войной» с Россией

Настрой украинцев против вакцинации продиктован тем, что Россия ведет «информационную войну» против Киева. Соответствующее мнение в эфире телеканала ICTV выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с РФ. И мы четко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние», — сказал он.

Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от COVID-19 начнется уже в следующем году. Украина, отказавшись от планируемого использования российской вакцины от коронавируса, начала кампанию по вакцинации граждан одной из последних в Европе — 24 февраля текущего года.