«Думала, война началась»: очевидец рассказала о взрыве дома в Набережных Челнах

Жительница дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв, Гузель Хамидуллина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что во время ЧП подумала, будто началась война.

«Там собрался народ, люди все обеспокоены, раненых ищут, возможно, есть люди под обломками. Надеемся на минимальное количество жертв. Паника есть, все плачут и в большом шоке. Во время взрыва была дома. Думала, война началась. Во время взрыва было чувство, что окна выпадут из дома», — рассказала она.

Хамидуллина также добавила, что около дома сейчас находится большое количество машин спецслужб, а сколько пострадало квартир — неизвестно. По ее мнению, взрыв произошел из-за газа.

В Набережных Челнах в Татарстане произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что ЧП случилось на двух последних этажах панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир. Как рассказал источник агентства, из-за взрыва было разрушено несколько квартир на двух этажах.