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Актеры в костюмах к Хэллоуину довели до истерики журналистку в прямом эфире

Репортерша американского канала News 4 Jack Лена Прингл рассказывала в прямом эфире про дом с приведениями, подготовленный к Хэллоуину, и почувствовала себя героиней фильма ужасов, пишет издание LADBible. Во время включения актеры в костюмах несколько раз напугали журналистку и довели ее до истерики.

В рамках прямой трансляции Лена прогуливалась по зданию с декорациями, рассказывая зрителям о том, какую программу к Хэллоуину подготовили авторы.

«Когда я согласилась на съемки, я думала, что будет весело, но я немного напугана», — призналась на камеру Прингл.

Однако организаторы решили устроить журналистке сюрприз — аниматоры в костюмах неожиданно выскакивали из-за угла, заставляя женщину почти кричать от страха.

Как призналась Лена, за время включения она три раза плакала и смеялась от ужаса одновременно.

Ранее дом художника из США, украшенный к Хэллоуину, напугал полицейских. Декорации оказались настолько правдоподобными, что офицеры подумали, что наткнулись на место преступления.

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