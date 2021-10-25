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В Воронеже за вечер эвакуировали четыре торговых центра

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

В Воронеже за 24 октября эвакуировали как минимум четыре торговых центра, пишет mk.ru.

Издание отмечает, что в торговых центрах Воронежа на этих выходных был ажиотаж из-за грядущих нерабочих дней. За вечер 24 октября поступило несколько сообщений от горожан, что происходит эвакуация посетителей сразу в нескольких ТЦ — «Левый берег», «Максимир», «Армада» и «Европа».

«У меня сердце в пятки ушло, когда бежали с детьми из здания к выходу. На улице был запах гари со стороны выезда парковки», — рассказала очевидец в соцсетях. Ей ответили, что запаха гари не было, а вот приехавший пожарный состав и спецслужбы действительно напугали посетителей.

Официальная причина эвакуации не уточняется.

Ранее в торговом центре в городе Павловске под Воронежем произошел взрыв, пожара не было. В общей сложности в результате ЧП повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания. Позже сообщалось, что на месте были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона.

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