В Новгородской области девочку затянуло воздушным потоком под «Сапсан»

В Новгородской области четырнадцатилетняя девочка попала под «Сапсан», едущий из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что девочка стояла у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком подростка затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей она госпитализирована в больницу города Боровичи.

В данный момент транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее в московском метро на центральном участке Сокольнической линии был обнаружен человек на рельсах. Об этом сообщили в Twitter московского метрополитена.

Позже источник рассказал, что инцидент произошел на станции метро «Красные ворота». Пассажира удалось спасти, для его подъема отключали напряжение контактного рельса.

До этого женщина упала на рельсы и погибла днем в субботу, 1 мая, на станции «Арбатская» синей ветки московского метрополитена. Отмечается, что пассажирка попала под прибывающий поезд. По каким причинам произошел несчастный случай, не уточняется.