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Талибы* будут платить пшеницей за работу

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу, по которой будут предоставлять работу, а платить за нее планируют пшеницей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам общественных консультаций страны.

В публикации отмечается, что основными направлениями работы в рамках программы станут управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула и предотвращение возможных затоплений в городе.

Предполагается, что благодаря проекту, работу в столице Афганистана смогут получить около 40 тысяч человек. Среди них будет распределено более 65 тыс. тонн пшеницы, утверждается в публикации.

По данным агентства, в церемонии запуска программы поучаствовали различные чиновники и сотрудники министерств в назначенном талибами (организация запрещена в России) временном правительстве Афганистана.

Ранее временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все условия для признания нового правительства страны в лице радикального движения «Талибан» были выполнены.

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