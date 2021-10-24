В результате пожара в доме в Подмосковье скончались женщина и ребенок

В деревне Ананово городского округа Истра в Московской области произошел пожар в садовом доме, расположенном в СНТ «Возрождение», сообщает региональная прокуратура.

«В результате погибли женщина и мальчик 2017 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, была назначена проверка, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре.

Накануне сообщалось, что в результате пожара в частном доме в поселке Нижняя Талица Рязанской области погибли двое детей 2018 и 2020 годов рождения. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

До этого во Владивостоке двое детей погибли из-за того, что пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила кастрюлю с маслом на плиту и допустила возгорание. Ее партнер решил потушить масло водой, но пожар разгорелся еще сильнее, и пламя попало на потолок. Угарный газ попал в соседнюю квартиру, где находились дети. Позже они были отправлены в больницу с тяжелыми симптомами отравления, но спасти их не удалось.