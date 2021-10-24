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Число погибших при столкновении грузовика и автобуса в Калмыкии возросло до шести

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МЧС России

Количество жертв ДТП с участием грузовика и автобуса в Калмыкии увеличилось до шести человек, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«В республиканской больнице <…> одна пострадавшая умерла — открытая черепно-мозговая травма», — уточнил министр.

Всего в республиканскую больницу имени Жемчуева, где умерла пациентка, были доставлены двое пострадавших, отметил он. Состояние второго оценивается как стабильное.

Шесть пострадавших были доставлены в Яшкульскую районную больницу. По словам главного врача ЦРБ Николая Ишкеева, состояние одной женщины крайне тяжелое, и решается вопрос о ее доставке в республиканскую больницу. Другие пять пациентов получили травмы легкой и средней степени тяжести и не нуждаются в госпитализации. Сейчас с ними работают психологи.

Ранее сообщалось о пяти жертвах. Всего в автобусе находились 28 пассажиров.

Авария произошла на 245-м км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. На этом участке дороги случилось лобовое столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с пассажирским автобусом «Неоплан», который следовал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург.

Ранее подобный инцидент произошел в Нижнем Новгороде, где столкнулись два автобуса и грузовик. В результате ДТП 18 человек получили травмы.

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