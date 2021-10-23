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Под Минском нашли захоронение восьми тысяч жертв ВОВ

Генеральная прокуратура Белоруссии установила место массового захоронения времен Великой Отечественной войны с останками более восьми тыс. человек, сообщается на сайте ведомства.

В рамках расследования уголовного дела о геноциде вблизи урочища Уручье в Минском районе было обнаружено место погребения жертв фашистских расстрелов.

По информации прокуратуры, существует не менее семи таких мест захоронений вблизи урочища Уручье, где были убиты свыше 38 тыс. человек.

Видео с места раскопок опубликовал Sputnik.by. В ходе осмотра верхнего слоя были изъяты многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, которые направят на экспертизу.

«Согласно архивным данным, с 1941 по 1944 год немецко-фашистские оккупанты свозили сюда и расстреливали мирных жителей, военнослужащих из Минска и его окрестностей. Хоронили людей в заранее выкопанных ямах глубиной до 5 м», — говорится в сообщении. По информации заместителя Генерального прокурора Белоруссии Алексея Стука, в уничтожении мирного населения также принимали участие и различные коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы, Украины.

Ранее под Ростовом было найдено захоронение 150 останков жертв нацистов.

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