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Жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, задержали после наезда на полицейского

Житель Чебоксар задержан за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает СУ СКР по Чувашии.

«По результатам доследственной проверки следственными органами СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 октября молодой человек организовал в центре города стриптиз с громкой музыкой. Полицейские получили несколько сообщений от горожан о том, что на проезжей части, на остановке транспорта «Филармония», стоит автомобиль BMW, из которого громко играет музыка. Девушки, которые находились в этой машине, танцевали стриптиз, пишет портал pg21.ru.

Прибывшие на вызов полицейские потребовали молодежь прекратить противоправные действия. После чего подозреваемый сел за руль автомобиля, а один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь. Затем водитель резко тронулся и чуть не задавил стража порядка.

«В настоящее время подозреваемый задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. От дачи каких-либо показаний он отказался. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили СК.

По данным ведомства, этот же молодой человек был оштрафован на 150 тыс. рублей за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Ролик с инцидентом был опубликован в Instagram в октябре 2020 года. На видео неизвестные под песню музыканта Тимати «Хавчик» жарят сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Позднее стало известно, что чебоксарец предстанет перед судом.

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