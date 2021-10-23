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Экс-глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

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@kushnarev_2021/instagram.com

Депутат Государственной думы и бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на своем автомобиле сбил 84-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ДТП произошло 22 октября на улице Королева в Ростове-на-Дону. После аварии мужчина остановился, вызвал скорую помощь, но в дальнейшем уехал, не дожидаясь приезда экстренных служб.

У пострадавшей женщины врачи диагностировали перелом челюсти и шейки бедра, ее госпитализировали. По словам очевидцев, помимо Кушнарева, в автомобиле также была его семья.

46-летний Виталий Кушнарев был избран в Государственную думу VIII созыва в сентябре. Администрацию Ростова-на-Дону он возглавлял с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что в Москве на Домодедовской улице автомобиль вылетел на тротуар и наехал на женщину с двумя детьми. Травмы получил трехлетний мальчик. Мама и ребенок, находившийся в коляске, не пострадали.

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