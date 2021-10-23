В Сочи второй день бунтуют против одностороннего движения на трассе

Жители Сочи второй день бунтуют против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что местные власти отменили встречное движение на участке длиной в 26 км. Местные жители выразили возмущение относительно того, что теперь они проводят в пути два часа вместо прежних 20 минут из-за огромных пробок. При совершении объезда приходится преодолевать около 20 км.

По данным канала, люди полностью перекрыли дорогу и требуют вернуть прежнюю схему движения. На место направлены сотрудники полиции, Росгвардии, ОМОНа и прокуратуры.

Адлер — Альпика-Сервис — это та самая трасса, где произошла автомобильная катастрофа с участием журналистки Ксении Собчак.

Авария произошла в Сочи вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак была не за рулем машины, а на пассажирском кресле.

Ранее сообщалось, что Собчак отказалась подписать документ о неразглашении по делу о ДТП в Сочи.