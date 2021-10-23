В Дзержинске школьница выдумала историю о похищении ребенка, его искали Росгвардия и МВД

Восьмилетняя школьница из Дзержинска сообщила родителям о похищении ребенка, чтобы те не ругали ее из-за плохих оценок. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девочка рассказала, что неизвестный мужчина в маске увел ребенка в лес. Родители обратились в полицию, была организована операция «перехват» с участием Росгвардии и МВД. Они стали прочесывать местность в поисках похищенной.

Позже выяснилось, что школьница выдумала историю, чтобы родители не ругали ее из-за оценок.

Ранее в Ульяновске грабитель проник в чужой дом и во время совершения кражи уснул на месте преступления.

По данным ведомства, хозяин жилища на некоторое время уехал в город Ульяновск. Вернувшись, он обнаружил, что окно в помещении разбито, а в одной из комнат спит неизвестный мужчина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, неработающего, ранее судимого местного жителя 1986 года рождения.

Пока хозяин дома отсутствовал, мужчина проник в дом. Похищенную посуду и одежду он сложил в пакеты, а сам прилег отдохнуть и уснул. Правоохранители возбудили уголовное дело.