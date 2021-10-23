Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына 04:01
Кормье: Емельяненко в UFC был бы средним бойцом 03:51
Кинолог рассказал, чем занять собаку на удаленке 03:47
Эксперт по Украине Эш предсказал России поражение из-за «Северного... 03:43
НБА выдвинет обвинения против владельца «Финикса» в расизме и сексуальных... 03:30
Треть россиян продолжит работать в ноябрьские выходные 03:26
В МИД КНДР обвинили США в нагнетании военной напряженности 03:26
«Газпром» объявил о планах создать рекордный запас газа в российских... 03:10
Авторитетное итальянское издание раскритиковало Роналду за роль... 03:10
Диетолог раскрыла способы борьбы с желанием перекусить 03:03

В Гидрометцентре рассказали о снеге с дождем в Москве в выходные

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве 23-24 октября ожидается «некомфортная» погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем. Об этом сообщает ТАСС.

«В воскресенье значительное понижение, днем и ночью от 0 до 5℃, но по сравнению с 12-13℃ — сильное понижение. Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», — сказал он.

23 октября Вильфанд охарактеризовал как «подготовительный к похолоданию» день, температура поднимется до 7-9℃.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег в Центральной России выпадет 19 октября. По его словам, в этот день начнется «полярное вторжение в тыловой части североатлантического циклона». В связи с этим температура в центральных регионах ночью понизится до нуля, днем же воздух прогреется до +3-8℃.

Такой перепад температуры и станет причиной выпадения первого снега в отдельных районах Центральной России, отметил Тишковец. При этом снежного покрова не будет, так как снег, скорее всего, будет таять прямо в воздухе. добавил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях