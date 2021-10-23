В Гидрометцентре рассказали о снеге с дождем в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве 23-24 октября ожидается «некомфортная» погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем. Об этом сообщает ТАСС.

«В воскресенье значительное понижение, днем и ночью от 0 до 5℃, но по сравнению с 12-13℃ — сильное понижение. Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», — сказал он.

23 октября Вильфанд охарактеризовал как «подготовительный к похолоданию» день, температура поднимется до 7-9℃.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег в Центральной России выпадет 19 октября. По его словам, в этот день начнется «полярное вторжение в тыловой части североатлантического циклона». В связи с этим температура в центральных регионах ночью понизится до нуля, днем же воздух прогреется до +3-8℃.

Такой перепад температуры и станет причиной выпадения первого снега в отдельных районах Центральной России, отметил Тишковец. При этом снежного покрова не будет, так как снег, скорее всего, будет таять прямо в воздухе. добавил он.