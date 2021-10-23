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В «Векторе» пояснили, как привитый от COVID-19 человек защищает других

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Центр «Вектор»

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции защищает от заболевания COVID-19 не только человека, который сам привился, но и тех, кому по каким-то причинам вакцинация противопоказана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на

«Привив максимальное число жителей нашей страны, мы получаем возможность прервать цепочки передачи инфекции и не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан, имеющим противопоказания к вакцинации, а также ограничить распространение инфекции среди детского населения», — заявили в «Векторе».

В центре уточнили, что вакцина «Эпиваккорона» почти за год применения доказала свою эффективность и ареактогенность — она не вызывает серьезных побочных эффектов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее в Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС.

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