В тобольском женском монастыре покончила с собой 17-летняя послушница

17-летняя послушница Иоанно-Введенского женского монастыря под Тобольском покончила с собой. Об этом сообщает 72.ru.

Пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии Григорий Мансуров рассказал, что в конце сентября девушку в монастырь привезли приемные родители. Он отметил, что основной возраст воспитанниц от 4 до 16 лет, но в данном случае решили сделать исключение.

«Вероятно, опекуны не знали о том, что у ребенка были какие-то личные проблемы, а они точно были. В тот вечер она не пошла на ужин, осталась одна в комнате всего на 15 минут. Никто не знает, что побудило ее к совершению этого поступка», — подчеркнул Мансуров.

Он добавил, что не смотря на запрет, девушка после приезда в монастырь продолжала пользоваться мобильными телефонами, которых у нее было два. При этом неизвестно, с кем она общалась.

Издание утверждает, что по пока неподтвержденным данным, девушка свела счеты с жизнью на лестничном марше запасного выхода.

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