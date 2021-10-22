В Раде оценили отказ передать России прах разведчика Кузнецова

В украинской партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» (ОПЗЖ) осудили заявление мэра Львова Андрея Садового об отказе в передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Заявление партии опубликовано на ее сайте.

Депутаты ОПЗЖ указали, что на Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, которые всеми способами пытаются уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны.

«Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважалось даже самыми варварскими народами. Уверены, что разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный Садовым, его стремление торговать останками героев – это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, не смотря на все свои старания, еще не опускалась», — сказано в заявлении.

В партии считают, что заявление Садового об «обмене» останков Кузнецова на освобождение удерживаемых в Донбассе и в РФ украинцев является «постыдным и аморальным».

В ОПЗЖ также выразили мнение, что подобными действиями украинская власть, в том числе и местная, показывает крайнее презрение к закону и полную безнаказанность в этом.

«Даже в условиях, когда суды полностью подчинены власти и выполняют любую ее прихоть, вынесение любого неудобного им судебного решения грубо критикуется и демонстративно игнорируется. Само предложение Садового до боли напоминает выдвинутую ранее бредовую, антиконституционную идею президента (Владимира – ред.) Зеленского об обмене председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Очевидно, в попытке выслужиться львовский мэр таки решился принять «перед лицом начальствующим вид лихой и придурковатый» и взять на вооружение его переиначенную на свой лад идею. В итоге дурь каждого из них таки видна невооруженным глазом, но гнусность шантажа и аморальность пляски, устроенной на костях павшего воина, способны поразить даже самых стойких циников», – говорится в заявлении.

Ранее Садовой заявил, что Украина не собирается передавать России останки Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда.

15 сентября Кассационной административный суд Верховного суда Украины обязал исполнительный комитет Львовского городского совета позволить родственникам Кузнецова перезахоронить его останки из могилы на Холме Славы во Львове в военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Постановление окончательное и не подлежит обжалованию.

О намерении перезахоронить останки советского разведчика впервые стало известно в 2000 году, когда с подобной просьбой ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга. В 2007 году приезжала делегация из России, однако ей отказали в передаче останков. В 2008 году с аналогичной просьбой обратилась родственница разведчика Маргарита Брюханова. В 2021 году она подала иск в суд, а в сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины удовлетворил просьбу истца.

Николай Кузнецов известен тем, что лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Он погиб на территории Украины в 1944 году, предположительно, в перестрелке с бойцами запрещенной в России Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). По другой версии, он подорвал себя гранатой.