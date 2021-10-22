ТАСС: тело семнадцатого погибшего извлечено из-под завалов цеха в Рязанской области

Тело семнадцатого погибшего извлечено из-под завалов цеха завода «Эластик» в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о 16 погибших.

«Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами больше нет», — сказал собеседник агентства.

22 октября в здании цеха завода «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области произошел пожар. В региональном главке МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8.22 по московскому времени. Причиной пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стал взрыв.

Губернатор Рязанской области позднее заявил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей. Глава области также сообщил, что 25 октября в регионе объявлен траур.