СК показал видео с места взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью

Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видео с места взрыва и пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области.

На кадрах видно, что здание почти полностью разрушено.

В ролике также показано, что на месте ЧП работают криминалисты.

Ранее появилось видео момента взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области.

22 октября в здании цеха в Шиловском районе, в поселке Лесное произошел пожар. В региональном главке МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8.22 по московскому времени. Причиной пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стал взрыв. В результате ЧП погибли 16 человек.