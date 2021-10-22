Пострадавший при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью умер в больнице

Пострадавший при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области, которого доставили в областную клиническую больницу, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

«Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания в п. Лесной Шиловского района. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», — добавили в опергруппе.

22 октября в здании цеха в Шиловском районе, в поселке Лесное произошел пожар. В региональном главке МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8.22 по московскому времени. Причиной пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стал взрыв. Неизвестной остается судьба одного человека, 16 человек погибли.