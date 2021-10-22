РЕН ТВ: в Москве зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем

В Москве произошел первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 октября в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина были госпитализированы четверо мужчин. Через два дня один из них скончался. Причиной смерти, предварительно, стало токсическое действие этанола и метанола.

На данный момент правоохранители выясняют, где пострадавшие приобрели контрафактный алкоголь.

Как стало известно РЕН ТВ, компания распивала спиртное в московском кафе «Чашка». Однако пока неясно, был приобретен алкоголь в кафе или его принесли с собой.

Это не первый случай отравления суррогатным алкоголем в России за последний месяц. Так, число погибших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24 человек. В Курганской области, в середине октября, три человека скончались от отравления контрафактным алкоголем. Однако самое массовое смертельное отравление за последнее время произошло в Оренбургской области, где от суррогатного алкоголя погибли 29 человек.