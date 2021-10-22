Беннет рассказал о вкладе «миллиона русскоязычных послов» в Израиль и его культуру

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что «миллион русскоязычных послов» вносят вклад в израильское государство и его культуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

22 октября Беннет прибыл в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Его визит приручен к 30-летию восстановления дипломатических отношений стран. В РФ Беннет впервые в качестве нового премьер-министра Израиля.

По словам премьера, эти послы, говорящие на русском языке, влияют на Израиль своей ментальностью, культурой работы и успехами, которых они добиваются.

Беннет также добавил, что Путин является «настоящим другом Израиля».

«Весь наш диалог и все наши отношения основаны на очень глубокой связи между нашими странами и нашими народами», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в продолжении консультаций с партнерами из Израиля по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.