Уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Рязанской области

Официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко сообщила, что после ЧП на заводе в Рязанской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказала она.

Петренко добавила, что председателю СК России доложено о происшествии на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» Шиловского района Рязанской области.

О ЧП на заводе «Эластик» в поселке Лесное Рязанской области стало известно ранее, 22 октября. В региональном главке МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8.22 по московскому времени. Причиной пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стал взрыв, в результате которого обрушилось здание на площади 150 кв. метров. По информации регионального Минздрава, на пожаре погибли 15 человек.