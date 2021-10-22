Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Главный тренер «Спартака» Витория опробовал московское метро 06:36
Названы регионы с самой высокой средней зарплатой 06:36
Экс-президент «Локомотива» Геркус отреагировал на поражение команды в ЛЕ 06:29
В Пентагоне подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия 06:28
«Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» благодаря очкам... 06:24
Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации 06:21
Экс-футболист «Милана»: игра «Зенита» разочаровала 06:14
СМИ: Алек Болдуин убил женщину-оператора во время съемок фильма 06:04
Иммунолог назвал оптимальный критерий для ревакцинации 05:51
В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений 05:35

В Москве в пятницу ожидается до +12°С и небольшой дождь

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 22 октября, будет до +12°С. Погода в столице ожидается облачной с прояснениями, местами будет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+12°С. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +9...+11°С.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление днем составит 735 мм рт. ст., а ночью — 733 мм рт. ст.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что ноябрь в России по температуре будет очень неоднородным.

По словам синоптика, в центральной России и на северо-западе страны температура ожидается в пределах климатической нормы. В том числе в пределах нормы будет погода в ноябре и в Москве. Это значит, что преобладающая температура ночью будет уже отрицательной — -1-6°С.

Теплее обычного ноябрь будет в Поволжье, в Предуралье и на Урале. Суровый ноябрь ожидается в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. Ночью в этих регионах — около -15°С, а при похолоданиях может опуститься до - 25°С.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях