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Трутнев поддержал широкое использование беспилотников для патрулирования лесов в ДФО

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Depositphotos

Полномочный представитель президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поддержал широкое использование беспилотников для патрулирования лесов в Дальневосточном федеральном округе, сообщает ТАСС.

Трутнев положительно оценил опыт работы губернатора Магаданской области Сергея Носова и призвал реализовать идею использования беспилотников для патрулирования лесов в остальных регионах ДФО.

«Они [беспилотники — «Газета.Ru»] видят в двух режимах — в визуальном и тепловизионном. Посмотрим вместе, но пока по отзывам руководителя региона, точно получается. Он считает, что беспилотники приносят пользу. Мы внимательно посмотрим этот опыт и, может быть, подумаем о том, чтобы распространить его», — заявил Трутнев.

Вице-премьер отметил, что нынешнее использование вертолетов Ми-8 является чрезмерно дорогим для патрулирования лесов.

«Когда поднимается вертолет Ми-8, то дорогое удовольствие, он расходует много топлива, летный час очень дорогой, экипаж сидит, работает, и, конечно, мы не найдем достаточно вертолетов и достаточно денег, чтобы контролировать все огромное пространство Дальнего Востока», — считает Трутнев.

Ранее стало известно, что в России упростят правила полета дронов.

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