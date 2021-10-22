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Голодающему в тюрьме Саакашвили подвезли реанимобиль

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Valentyn Ogirenko/Reuters

К тюрьме в грузинском городе Рустави, где держит голодовку бывший президент страны Михаил Саакашвили, подвезли реанимобиль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе.

«Я точно не знаю, но госпитализация Саакашвили произойдет в пятницу. Пока неизвестно в какую клинику его перевезут. Проблема в обеспечении безопасности Саакашвили. На территорию Руставской тюрьмы привезли реанимобиль, чтобы в случае чего оказать необходимую помощь и перевезти в клинику», — сказал медик.

Он добавил, что политик отказался от госпитализации в больницу, расположенную на территорию Глданской тюрьмы в Тбилиси, опасаясь за свою безопасность.

Ранее экс-президент впервые после ареста «появился» перед сторонниками — помахал им из окна камеры.

Саакашвили задержали 1 октября. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Кроме того, бывший президент фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

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