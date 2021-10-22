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В Петербурге двух студентов забрали в полицию из-за стрельбы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге, двух учащихся колледжа забрали в полицию после того, как местные жители сообщили о стрельбе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о выстрелах в районе дома 9 по Охотничьему переулку Кировского района. Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет», — указано в сообщении.

Владение, приобретение и ношение охолощенного оружия не требует разрешения или оформление справок, однако холостые боеприпасы и само оружие должно храниться в оружейном сейфе. Охолощенное оружие обычно применяется для самообороны или создания коллекции.

Ранее сын нижегородского экс-министра пообещал расстрелять одноклассников.

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