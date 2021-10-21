В Москве задержаны мужчины, изнасиловавшие девушку после приглашения посмотреть кролика

В Москве задержаны двое мужчин по подозрению в изнасиловании девушки, которую заманили в квартиру обещанием посмотреть кролика. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя московского управления СК Юлию Иванову.

СК возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование группой лиц») УК РФ и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых и помещении их в СИЗО.

Ранее девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования после того, как ее новый знакомый заманил ее в квартиру под предлогом посмотреть кролика. По словам потерпевшей, она познакомилась в кафе с двумя мужчинами и выпила с ними пива. Затем мужчины предложили ехать домой на одном такси, и девушка согласилась.

Во время поездки новый знакомый предложил девушке подняться к нему в квартиру и посмотреть кролика, та ответила согласием. При этом в квартире он попросил девушку не шуметь, объяснив это тем, что в соседней комнате находится бабушка. Сначала он попытался поцеловать гостью, но та начала сопротивляться. Тогда он разозлился, избил и изнасиловал девушку. В это время другой мужчина удерживал жертву.