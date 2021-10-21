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Матвиенко заявила, что общефедеральный локдаун из-за коронавируса не требуется

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что введение общефедерального локдауна в стране из-за ситуации с COVID-19 не требуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно, в этом нет необходимости», — рассказала Матвиенко.

Как подчеркнула спикер СФ, у каждого региона России есть полномочия, чтобы вводить различные ограничения на фоне распространения коронавируса. Принимать решения местные власти должны, если на то будет необходимость, напомнила она.

Ранее сообщалось, что в Совфеде допустили послабления ограничений для вакцинированных граждан.

Также выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. В это время приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других заведений.

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Коронавирус 2019-nCoV
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