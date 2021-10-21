Шериф предложил преступникам съесть пирожок и перестать убивать людей

Шериф округа Полк во Флориде Грэди Джадди необычно отреагировал на новость о том, что в его округе сильно увеличилось количество насильственных преступлений, и убийств. Как сообщает NY Post, он попросил убийц меньше убивать.

«Расслабьтесь, выпейте севен-ап, съешьте пирожок, и просто перестаньте убивать людей. Просто успокойтесь и перестаньте убивать ваших друзей и членов семьи. Понимаю, что для кого-то то, что я сказал может быть в новинку», — заявил он.

Представитель власти добавил, что уровень убийств растет, несмотря на то, что общий уровень преступности падает.

Как сообщает издание, количество убийств в округе Полк за неполные 10 месяцев уже превышает количество убийств за весь прошлый год.

Ранее сообщалось о шерифе, поставившем «5 звезд» после срока в тюрьме, которой он ранее руководил.