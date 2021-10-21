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Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе русского

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не ограничивать изучение разных языков, в том числе русского, на территории республики. Соответствующее заявление он сделала на расширенном заседании Совета ассамблеи народа Казахстана, передает ТАСС.

«Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком», — сказал глава государства.

В начале октября депутат, член комитета по социально-культурному развитию казахстанского парламента Берик Абдыгалиулы заявил, что в Казахстане все вывески, ценники, рекламные объявления меню, указатели и другие объекты теперь должны быть на казахском языке.

По его словам, поправки внесены в уже одобренный проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации». Согласно нему, вывески на русском и других языках будут разрешены «только при необходимости».

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