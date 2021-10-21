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Названы продукты, защищающие от болезни суставов

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Продукты могут оказаться полезными, чтобы противостоять болезням суставов. Диетолог Марина Макиша перечислила изданию «Народные новости» еду, которую стоит включать в рацион в пожилом возрасте.

Эксперт указала, что, прежде всего, для нормальной работы организма необходимо сбалансированное питание.

Макишина рассказала, что, чтобы суставы были в хорошей форме, организму необходимо получать достаточное количество аминокислот. В организм они поступают с белковой пищей. В рационе питания людей старшего возраста количество белка должно быть 1,5 г на килограмм веса, отметила специалист. Лучше предпочтение отдать нежирной рыбе, птице, кисломолочным продуктам и яйцам.

В рацион должны входить свежие фрукты и овощи — продукты, богатые витамином С, добавила Макишина. Она указала на черную смородину.

Для строительства и восстановления хрящевых тканей, по данным диетолога, необходимо железо. Железо прежде всего можно получить из печени и красного мяса.

Ранее Марина Макиша рассказала о вреде хлеба.

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