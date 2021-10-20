Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Спартак» осудил нападение фаната команды на журналиста 22:31
В Британии заявили, что оснований считать новый штамм COVID-19 особо опасным... 22:22
ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины «Спутник V» 22:12
Опубликовано видео нападения фаната «Спартака» на журналиста 22:09
Лидер британской партии предложил ввести «жесткие санкции» против Telegram 21:58
На Украине заявили, что страна вернулась в 90-е 21:58
Гаджиев: Рассказов ошибался так, как не имеют права ошибаться даже во второй лиге 21:56
В Рязани 17-летний подросток облил бензином и поджег 13-летнего друга 21:54
Трансляцию прогноза погоды в США сопроводили кадрами из порнофильма 21:48
Французская полиция разыскивает потрошителя в Боллене 21:44

Собчак отказалась подписать документ о неразглашении по делу о ДТП в Сочи

close
100%
@xenia_sobchak/Instagram

В пресс-службе МВД России заявили, что телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации утверждается, что в среду следователи сочинской полиции провели с телеведущей, являющейся свидетелем по уголовному делу, следственные действия: в ходе допроса ее предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.

«Ксения Собчак от подписания процессуального документа отказалась. Адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее Собчак рассказала о том, что ей пришлось делать на допросе в УВД в Сочи.

Авария произошла в Сочи вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак была не за рулем машины, а на пассажирском кресле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях