Собчак отказалась подписать документ о неразглашении по делу о ДТП в Сочи

В пресс-службе МВД России заявили, что телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации утверждается, что в среду следователи сочинской полиции провели с телеведущей, являющейся свидетелем по уголовному делу, следственные действия: в ходе допроса ее предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.

«Ксения Собчак от подписания процессуального документа отказалась. Адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее Собчак рассказала о том, что ей пришлось делать на допросе в УВД в Сочи.

Авария произошла в Сочи вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак была не за рулем машины, а на пассажирском кресле.