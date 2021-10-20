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ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины «Спутник V»

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В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила статус рассмотрения заявки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Спутник V».

«ВОЗ подтвердила, что процесс переквалификации «Спутник V» идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы провести все необходимые проверки и оформить документы, необходимые для одобрения «Спутник V», одной из самых безопасных и эффективных вакцин в мире», — говорится в сообщении.

Ранее депутат от Чехии Катержина Конечна заявила в ходе обращения к Европейской комиссии, что граждане Евросоюза, получившие российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», до сих пор не могут получить ковид-сертификат.

В настоящее время «Спутник V» применяется в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. Таким образом препарат занимает второе место в мире по количеству одобрений иностранными госрегуляторами.

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