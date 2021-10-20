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Мать рассказала, что сжигает вещи сына за плохое поведение

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Depositphotos

Женщина из США рассказала в Twitter, что сжигает вещи своего сына, если он ее не слушается, пишет издание Kidspot.

По словам американки, основная тема, из-за которой у нее возникают конфликты с ребенком, — это еда. Сын, видимо, не особо любит готовку мамы, поэтому практически ничего не ест дома.

«Если он пришел домой и не съел обед — сгорела его карточка с покемонами. Ему семь лет, но он весит 25 килограммов. Ему нужно набирать вес, особенно мышцы», — рассказала мама.

Пользователи сети осудили женщину за такое поведение и предупредили: ее методы могут привести к тому, что школьнику понадобится помощь психолога.

Женщина, очевидно, не ожидала такой бурной реакции людей и заявила, что пошутила насчет сжигания вещей, но правда это или нет — осталось неизвестным.

Ранее сообщалось, что в Китае захотели наказывать родителей за плохое поведение детей.

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