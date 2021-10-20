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В Минюсте предложили отказаться от свидетельства о рождении

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чуйченко рассказал, что с 1 января 2020 года свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния были исключены из перечня документов личного хранения. Их не нужно предоставлять при получении госуслуг.

«В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательство для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии (свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе и другие) гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа», — подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что так россияне получат возможность оперативно и в любой момент получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде, а сделать это можно через портал госуслуг или в ЗАГСе.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появился сервис, который позволяет получить выписки из ЗАГС.

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