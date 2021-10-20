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В центре Дамаска террористы взорвали автобус сирийской армии

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Телеграм-канал РИА «Новости»

Террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска, что привело к взрыву автобуса, передает Arabi21.

Взорвавшийся автобус, как сообщается, принадлежал силам сирийской армии. Во время взрыва он проезжал через Президентский мост, или мост Раис, недалеко от гостиницы Дамароуз. На месте работают пожарные и спасатели.

По предварительным данным, в результате погибли как минимум 14 сирийских военнослужащих, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в Кабуле произошел мощный взрыв напротив здания штаба пограничной полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие, их число не уточняется. Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв.

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