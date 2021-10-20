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ФБР завершило обыск в доме родных Дерипаски в Вашингтоне

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Tom Brenner/Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США закончили обыск и покинули особняк, который, предположительно, принадлежит родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Как сообщается, примерно полтора десятка сотрудников ведомства вышли из двухэтажного дома в фешенебельном районе столицы Соединенных Штатов, при этом они вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданы.

С момента появления первых новостей об обысках прошло свыше 10 часов.

«Мы не готовы комментировать детали данного дела», — категорично ответила журналистам представительница бюро на вопрос, что лежит в коробках.

Ранее были опубликованы кадры, снятые возле дома российского предпринимателя. На записи видно, что здание активно изучают сотрудники ФБР.

Как сообщили СМИ, ссылаясь на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее писала, что эта корпорация связана с Дерипаской.

Недвижимость, согласно кадастровым документам, были приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его текущая кадастровая стоимость вместе с участком оценивается в почти $16 млн. Двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров.

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