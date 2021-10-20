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На Украине незрячим паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги без шрифта Брайля

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Depositphotos

В Харькове участникам Паралимпийских игр в Токио вручили билеты в зоопарк и книги. Об этом рассказала чемпионка Игр Марина Литовченко на своей странице в Facebook.

Спортсменка написала, что делится этим с подписчиками «не со злостью, а с невероятной горечью». По ее словам, сначала власти города вручили спортсменам цветы и внешний аккумулятор для зарядки гаджетов. Литовченко иронично предположила, что это достойно «самых высоких достижений», о которых говорили власти.

«И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал», — пишет Литовченко.

Спортсменка выразила мнение, что городские власти дискриминируют участников и победителей Паралимпийских игр, «ведь они самые «обеспеченные» граждане нашего города».

«А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее…да и в отдыхе они не нуждаются», — заявила автор поста.

Подписчики Литовченко поддержали спортсменку, а также раскритиковали поступок властей, заявив, что не ожидали такого отношения, а паралимпийцы заслуживают большего.

Ранее сообщалось. что в новой редакции украинского правописания нашли «ошибку» в слове «паралимпиец».

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