ФБР закончило обыски в квартире в Нью-Йорке, якобы имеющей отношение к Дерипаске

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США закончили обыски в находящемся в нью-йоркском районе Манхэттен доме, который якобы имеет отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, передает ТАСС.

По информации агентства, представители спецслужбы на двух черных джипах уехали с прилегающей к здании территории.

«Они сказали, что все завершили», — сказал журналистам один из полицейских.

При этом один из сотрудников ФБР, отвечая на вопрос, завершены ли следственные действия, издали кивнул.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа. В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом «правоохранительную деятельность» в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.

Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.