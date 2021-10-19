В АТОР рассказали, сколько будет стоить путевка на двоих в Египет

Неделя отдыха в Египет обойдется россиянам минимум в 50-60 тыс. рублей на двоих по системе «все включено». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин, сообщает ТАСС.

«Спрос на Египет есть на всех рынках, не только на российском. Но конечная цена турпакета будет стартовать примерно от 50-60 тыс. рублей, то есть фактически появляется направление доступное, с понятным алгоритмом въезда», — сказал он.

По мнению Горина, Египет будет в числе лидеров зимних зарубежных путешествий.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.

В оперативном штабе накануне сообщили, что с 9 ноября Россия снимает действующие ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запустит рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх до конца текущего года.