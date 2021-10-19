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КП: убийца девятилетней девочки в Вологде издевалась над ней перед смертью

Отчим убитой в Вологде девятилетней девочки рассказал, что над ребенком издевались перед убийством, сообщает spb.kp.ru.

«Эта женщина избивала [ее], потом резала ее, она издевались над ней. Нам сказали это на вскрытии в морге. Из-за этого нам [ее] даже не показывают, потому что не на что там смотреть. Пока не восстановят лицо и тело», — рассказал мужчина.

Девочка пропала 16 октября. В этот день она ушла из дома и не вернулась. Были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

Позднее оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. По данным МВД, женщина является душевнобольной.

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