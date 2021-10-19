ТАСС: агенты ФБР пришли к еще одному предполагаемому дому Дерипаски

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США пришли к зданию на юге Манхэттена в Нью-Йорке, где по данным американских СМИ, расположен еще один дом, принадлежащий российскому промышленнику Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства передает, что на вопросы о том, что они делают около упомянутого дома, а также связаны ли их действия каким-либо образом с Дерипаской, сотрудники ФБР отвечать не стали. Проход непосредственно к месту проведения обысков перекрыт полицией.

Ранее представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.

В это же время телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что правительство США не выдвигало обвинений против Дерипаски.