ABC: США не выдвигали обвинений к Дерипаске в связи с обыском

Обвинения против российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США идут обыски, не выдвигались. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник.

«Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось», — заявил источник издания.

Ранее корреспондент телеканала NBC сообщил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыск в доме российского промышленника Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Представитель российского промышленника Олега Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.

Журналист телеканала NBC Том Винтер заявил, что обыски могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа.